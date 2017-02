Bad Marienberg - Die Aareal Bank Gruppe (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) hat das Geschäftsjahr 2016 erneut mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen erreichte das Konzernbetriebsergebnis 366 Mio. EUR - ein Anstieg von 14,4 Prozent gegenüber dem um den Zugangsgewinn (150 Mio. EUR) aus dem Erwerb der Westdeutschen ImmobilienBank (WestImmo) bereinigten Vorjahreswert von 320 Mio. EUR. Auf das vierte Quartal entfielen 85 Mio. EUR (Q4/2015: 92 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr lag das Konzernbetriebsergebnis damit innerhalb der im November 2016 auf 360 bis 380 Mio. EUR erhöhten Prognose. In den erzielten 366 Mio. EUR enthalten ist ein im vierten Quartal angefallener positiver Sondereffekt in Höhe von 28 Mio. EUR vor Steuern aus der erfolgreichen Beendigung wesentlicher Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der 2014 übernommenen Corealcredit. Diesem Sondereffekt steht ein korrespondierender Steueraufwand in etwa gleicher Höhe gegenüber, so dass der Vorgang nur geringe Auswirkungen auf das Nachsteuerergebnis hat.

