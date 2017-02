Düsseldorf - Die Diskussionen über eine schon in Kürze anstehende Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank erhielten gestern keinen weiteren Schub, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Laut dem Protokoll der letzten Sitzung von Anfang Februar scheine nur ein Mitglied argumentiert zu haben, dass die nächste Anhebung zeitnah erfolgen sollte. Die anderen Mitglieder würden zwar auch weiter die Notwendigkeit für eine graduelle Verschärfung der Geldpolitik sehen, Grund zur Eile scheine in ihren Augen aber nicht geboten zu sein. Die Analysten würden dieses Jahr weiter mit zwei Erhöhungen der FED Funds-Rate im Juni und Dezember um jeweils 25 BP rechnen. Neue Informationen über eine mögliche Beendigung der Wiederanlage von auslaufenden Anleihen, die die US-Notenbank auf ihrer Bilanz habe, habe es nicht gegeben. In diesem Umfeld habe der Euro seine Abwärtsbewegung zum US-Dollar gestoppt und sich oberhalb von 1,05 USD festgesetzt. Heute würden die Analysten mit einer Seitwärtsbewegung des Euro rechnen. (23.02.2017/alc/a/a)

