Der spanische Telekomkonzern Telefónica (ISIN: ES0178430E18) will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,63 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,15 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt in zwei Tranchen. Eine erste Tranche (0,20 Euro) wird im vierten Quartal 2017 bezahlt. Die zweite Tranche (0,20 Euro) wird im zweiten Quartal 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...