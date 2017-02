Der Konsumgüterhersteller Henkel hat am Donnerstagmorgen seine Bilanz für 2016 vorgestellt und wartet mit einer starken Performance auf - doch kann das auch die Aktie auf neue Rekordstände anheben? Trotz eines starken Ergebnisses halten sich Investoren noch etwas zurück, das Papier tendiert weiter knapp unter den Jahreshochs aus 2016.

Für das vierte Quartal hat der Konsumgüterhersteller Henkel den Gewinn stärker als von Analysten erwartet steigern können - der Umsatz kletterte auf 4,856 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn (EBIT) legte auf 765 Millionen Euro zu. Vor allem die Waschmittelsparte trug zu einer deutlichen Ergebnissteigerung bei, aber auch die Geschäfte in den Wachstumsmärkten entwickelten sich durchaus stark. Insgesamt also eine sehr positive Bilanz, die Van Bylen Anlegern noch mit einer Dividendenanhebung um +10,2 Prozent auf 1,62 Euro je Vorzugsaktie in 2017 versüßen möchte. Das Ergebnis je Vorzugsaktie konnte um 9,8 Prozent auf 5,36 Euro gesteigert werden.

Beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 sagte Van Bylen: "Wir stellen uns auch in diesem Jahr weiter auf ein sehr volatiles und unsicheres Marktumfeld ein. Mit unserer klaren strategischen Ausrichtung, unserem starken globalen Team sowie unseren innovativen Marken und Technologien mit führenden Marktpositionen sind wir aber sehr gut aufgestellt für weiteres ...

