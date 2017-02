Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit etwas tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet. Wenig inspirierende Vorgaben und ein Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das insgesamt keine neuen Erkenntnisse brachte, bringen den Dividendenpapieren keinen neuen Schwung, heisst es im Handel.

So hatte etwa die Wall Street gestern nach ihrer jüngsten Rekordjagd eine Atempause eingelegt und an den Börsen Asiens ging es am Donnerstag überwiegend nach unten. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll wird im Handel eher "taubenhaft" interpretiert. Die Währungshüter wollen die Zinsen recht zügig anheben, wobei der Interpretationsspielraum recht gross sei, wie es heisst. In der Schweiz stehen nach Jahreszahlen Swiss Re im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,07% tiefer bei 8'579,82 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,06% auf 1'361,03 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 9'395,97 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 13 im Minus, 15 im Plus und zwei unverändert.

Nach Jahreszahlen werden die Papiere von Swiss Re um 1,0% nach unten geschickt. Der Rückversicherer konnte - anders als in den ersten neun Monaten 2016 - die Gewinnerwartungen im Schlussquartal nicht erfüllen. Eine kräftige Dividendenerhöhung und die geplanten Aktienrückkäufe ...

