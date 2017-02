Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG

Geschäftsjahresauftakt mit zweistelliger Wachstumsrate

Die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) hat - getrieben von starkem Lizenzgeschäft (+28%) - in Q1 16/17 den Konzernumsatz um 12% steigern können. Auch der strategisch wichtige Bereich Outsourcing & Cloud Services zeigte zweistelliges Wachstum (+10%). Bezogen auf EBIT und EPS gelangen gegenüber dem Vorjahr Verbesser¬ungen um 10% bzw. 21%. Die EBIT-Marge sank leicht von 8,1% auf 8,0%. Nach dem starken Auftaktquartal heben wir unsere umsatzseitige Wachs¬tums¬erwartung für das Gesamtjahr von 7% auf 8,5% an. Die EBIT-Marge 16/17e sehen wir weiterhin leicht unter Vorjahresniveau.

Sowohl gemäß Peer- als auch DCF-Bewertung ergibt sich ein positives Kurspotenzial für die Aktie. Dieses liegt nach dem jüngsten Kursanstieg leicht unter 15%, unsere Empfehlung ändert sich daher (trotz leicht angehobener Schätzungen) von 'Kaufen' auf 'Halten'.

