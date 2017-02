Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit etwas tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet. Wenig inspirierende Vorgaben und ein Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das insgesamt keine neuen Erkenntnisse brachte, bringen den Dividendenpapieren keinen neuen Schwung, heisst es im Handel. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...