DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE WILL RESUME TRADING WITH THE FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
UHR.DE U1D DE000A14KN47
START PRETRADING 11:05
START RESTART AUCTION 11:10
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:15
EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:15
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UHR.DE U1D DE000A14KN47
START PRETRADING 11:05
START RESTART AUCTION 11:10
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:15
EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:15