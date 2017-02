DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING SHARE WILL RESUME TRADING WITH THE FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN



UHR.DE U1D DE000A14KN47



START PRETRADING 11:05

START RESTART AUCTION 11:10

FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 11:15

EARLIEST PRICE DETERMINATION 11:15