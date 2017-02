In der Frühjahrssession 2017 entscheidet das Parlament über das Reformpaket «Altersvorsorge 2020». Im Rahmen der Pensionskassenumfrage der Credit Suisse haben wir Ende 2016 Pensionskassenvertreter nach ihrer Position zu einzelnen Elementen der Vorlage befragt. Die geplante Senkung des Mindestumwandlungssatzes auf 6.0% befürworten die befragten Pensionskassenvertreter praktisch einstimmig. Einer Kompensation der Leistungskürzungen in der beruflichen Vorsorge durch eine Erhöhung der AHV-Renten stehen sie jedoch skeptisch gegenüber.

Reform der Altersvorsorge 2020 in entscheidender Phase

Mit der Botschaft zur Reform der Altersvorsorge 2020 präsentierte der Bundesrat Ende 2014 einen Vorschlag zur umfassenden Revision des Schweizer Vorsorgesystems. Die Vorlage sieht in der ersten und zweiten Säule Massnahmen auf der Einnahmen- sowie der Ausgabenseite vor, um das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgewerke zu sichern und gleichzeitig das Leistungsniveau der Altersvorsorge zu erhalten. Bei den parlamentarischen Beratungen waren sich Ständerat und Nationalrat in wichtigen Punkten des Reformpakets uneinig. Die Vorlage befindet sich nun in der Differenzbereinigung. In der Frühjahrssession, die am 27. Februar beginnt, setzt sich nach dem Ständerat der Nationalrat ein zweites Mal mit der Vorlage auseinander. Bestehen nach der Zweitbehandlung weiterhin Differenzen, wird über das Reformpaket in einer Einigungskonferenz bzw. der Schlussabstimmung definitiv entschieden.

Was denken Pensionskassen über einzelne Elemente der Reform?

Im Rahmen der jüngsten Pensionskassenumfrage der Credit Suisse haben wir Pensionskassenvertreter unter anderem nach ihrer Meinung zur Vorlage «Altersvorsorge 2020» befragt. Insgesamt lieferten uns 187 Vorsorgeeinrichtungen dazu eine Antwort. Die Umfrage fand im Oktober/November 2016 statt, das heisst ...

