Zwar sei PSA in Europa gut aufgestellt, erklärte Tavares heute morgen (Donnerstag, 23. Februar) in einer Pressekonferenz, allerdings stünden französische Marken in Europa eben nicht unbedingt auf der "Shoppingliste" der Konsumenten. Mit Opel wolle man nun den Kundenstamm erreichen, den man mit PSA n ...

Den vollständigen Artikel lesen ...