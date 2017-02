Bei ihrer Festrede zum Neujahrsempfang des Bundesverbands Erneuerbare Energie am 16.02.2017 in Berlin kündigte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries einen Gesetzentwurf zum so genannten Mieterstrom an. "Wir wollen, dass künftig auch Mieter am Ausbau der Erneuerbaren beteiligt werden", so die Ministerin. Die Koalitionsfraktionen hätten sich auf Eckpunkte für ein Mieterstrommodell geeinigt. Es soll noch in dieser Legislaturperiode vom Bundestag verabschiedet werden.

