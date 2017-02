Wien - Gestern gab es sowohl am USD als auch am EUR denominierten Primärmarkt ein hohes Emissionsaufkommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. CDC (Caisse des Depots et Consignations) habe eine grüne Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bei 12 Basispunkten über der laufzeitäquivalenten französischen Staatsanleihe emittiert. ANZ Bank habe EUR 500 Mio. mit 5-jähriger Laufzeit bei MS+30 BP (Aa3/AA-/AA-) gepreist. KBC habe eine 2022 fällige Anleihe im Volumen von EUR 1,25 Mrd. bei MS+63 BP platziert. Die Anleihe werde mit Baa1/BBB+/A- von den Ratingagenturen bewertet. Daimler habe sich bei der gestrigen Emission einer EUR 1,25 Mrd. umfassenden Anleihe über ein volles Orderbuch im Volumen von EUR 2,5 Mrd. freuen können. Die 2025 fällige mit A2/A/A- bewertete Anleihe sei bei MS+32 BP gepreist worden.

