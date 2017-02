Bad Marienberg - Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Henkel. In einem schwierigen Marktumfeld haben wir nochmals neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt und unsere Finanzziele für das Geschäftsjahr erreicht. Die Ergebnisqualität ist sehr hoch. Erstmals erzielten wir ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von mehr als 3 Milliarden Euro", sagte Hans Van Bylen, Vorstandsvorsitzender von Henkel. "Im September 2016 haben wir den Zukauf von Sun Products abgeschlossen, die zweitgrößte Akquisition in der Unternehmensgeschichte. Das ist ein wichtiger Schritt für Henkel und stärkt unser Laundry & Home Care-Geschäft in Nordamerika deutlich. Im November haben wir unsere neuen Ambitionen und strategischen Prioritäten für 2020 und darüber hinaus vorgestellt. Auf Basis unserer starken Ausgangsposition, den hervorragenden Ergebnissen im Geschäftsjahr 2016 und klarer Prioritäten für die kommenden Jahre wollen wir unsere erfolgreiche Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen."

