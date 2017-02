Die Diskussion um die Höhe der Managergehälter nimmt Fahrt auf. Ist ein Jahressalär im zweistelligen Millionenbereich angemessen? Braucht es eine gesetzliche Regelung oder sollten Firmen selbst gegen Auswüchse vorgehen?

Aktionärsvertreter plädieren in der Diskussion um die Höhe der Managergehälter für eine "absolute Obergrenze" von zehn Millionen Euro im Jahr. Grundsätzlich müssten Vorstandsbezüge in einem gesunden Verhältnis zu den Durchschnittslöhnen im Unternehmen stehen, sagte der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Ulrich Hocker, der "Passauer Neuen Presse". Das könne je nach Branche mal das 20-, mal das 50-fache sein. "Ansonsten ist der soziale Friede in Deutschland gestört", sagte der Aktionärsvertreter. Entscheiden müsse der Aufsichtsrat des Unternehmens.

Die SPD-Pläne zur gesetzlichen Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit von Managergehältern sieht Hocker skeptisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...