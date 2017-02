ALLIANZ SE

Liebe Trader,

seit Mitte 2016 präsentiert sich das Wertpapier der Allianz Gruppe wieder in einem klaren Aufwärtstrend und konnte von der markanten Horizontalunterstützung aus 2013 bei 120,00 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch von 167,95 Euro zulegen. Damit hat sich das Papier recht nahe an die Hochs aus 2015 herangetastet, gibt im heutigen Handel jedoch nach dem gestrigen Verlaufshoch wieder sukzessiv nach. Denn die Aktie wird durch einen untergeordneten Trendkanal (rot dargestellt), sowie die Jahreshochs aus 2015 auf der Oberseite begrenzt und könnte hierdurch kurzfristig eine Konsolidierung vollziehen. Übergeordnet bleibt das Chartbild seit den dynamischen Kurszuwächsen im November 2016 aber weiter bullisch zu bewerten, der potentielle Pullback bietet jedoch hervorragende Einstiegs-Chancen auf einem tieferen Kursniveau und sollte daher nicht ungenutzt bleiben. Spekulative Anleger können hingegen über kurzfristige Short-Positionen nachdenken.

Long-Chance:

Solange das Wertpapier von Allianz unterhalb der aktuellen Wochenhochs von 167,95 Euro verbleibt, sind potentielle Rücksetzer zurück an den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 158,06 Euro denkbar. Hierdurch dürfte auch die vergangene Handelswoche gerissene Kurslücke geschlossen werden, darüber hinaus bietet sich dieses Niveau hervorragend für einen spekulativen Long-Einstieg auf Sicht der nächsten Handelswochen an. Kurszuwächse zu den Jahreshochs aus 2015 den bei 170,15 Euro dürften anschließend aber folgen, möglicherweise bricht die Aktie sogar darüber aus und etabliert ein größeres Kaufsignal. Abgesichert sollte ein kurzfristiges Short-Investment aber noch oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 167,95 Euro - Jedoch sollte Anlegern innerhalb der bullischen Konsolidierung das erhöhte Risiko bewusst sein, weshalb nur kleinere Short-Positionen in Frage kommen.

Einstieg per Buy-Limit-Order: 158,06 Euro

Kursziel: 170,17 / 175,00 Euro

Stopp: < 155,80 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,26 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Allianz SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 165,45 Euro; 10:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

