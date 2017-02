IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM Nutraceuticals Inc.: MYM erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Unternehmen mit im Prüfstadium befindlichem Antrag auf Erteilung einer Herstellerlizenz

Vancouver, B.C., 22. Februar 2017 - MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM) (das Unternehmen oder MYM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Sublime Culture Inc. (Sublime) und seinem im Prüfstadium befindlichen Antrag auf die Erteilung einer Herstellerlizenz für medizinisches Cannabis erworben hat. Wie am 1. Februar angekündigt, wird MYM in Vorbereitung auf das Prüfverfahren durch Health Canada Finanzmittel und andere Ressourcen für den Ausbau von Sublimes Produktionsanlage bereitstellen.

Gemäß einer Aktientauschvereinbarung, die zwischen MYM und Sublimes beiden Hauptaktionären geschlossen wurde, hat MYM im Tausch gegen 250.000 Aktien der Klasse A aus dem Aktienkapital von Sublime rund 490.000 MYM-Aktien auf 9076484 Canada Inc. überschrieben und im Tausch gegen 260.000 Sublime-Aktien der Klasse A von CannaTechnology Inc. rund 510.000 MYM-Aktien auf besagtes Unternehmen übertragen. MYM ist damit im Besitz von 51 % der ausstehenden Sublime-Aktien und in Verbindung damit auch von 51 % der Anteile an dessen Antrag auf Erteilung einer Herstellerlizenz.

Wie bereits zu Beginn des Monats angekündigt, ist dies ein entscheidender Erwerb für MYM und seine Aktionäre. Die Bewilligung einer Herstellerlizenz gemäß den ACMPR-Richtlinien (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) wird den Markteinstieg der innovativen nutrazeutischen Markenprodukte des Unternehmens auf Cannabisbasis deutlich beschleunigen. Darüber hinaus wird MYM Sublimes Know-how und seine Kontakte in Ostkanada optimal nutzen können und auch Schlüsselarbeitskräfte beibringen, um das zukünftige Wachstum zu begünstigen.

Vergangenes Wochenende fand eine Begehung der Anlage sowie anderer potenzieller Aktiva statt, und das Team von MYM traf sich mit allen Ingenieuren, Vertragspartnern und Teammitgliedern, die nach Fertigstellung für den Betrieb der Anlage verantwortlich zeichnen werden. Im Hinblick auf die Optimierung der Produktionsflächen und den Ankauf der Liegenschaft wurden wichtige Bezugswerte festgelegt; derzeit werden Pläne für den Ausbau des Gesamtgebäudes in Phasen ausgearbeitet, wobei auch ein Glashaus auf dem Dach angedacht ist, mit dem die überdachte Produktionsfläche auf insgesamt 36.000 Quadratfuß erweitert werden soll. Die Unternehmensführung von MYM hat die Absicht, weitere Grundflächen zu erwerben und nach dem erfolgreichen Abschluss des Prüfverfahrens und der Erteilung einer Lizenz den weiteren Ausbau einzuleiten. Das Unternehmen sichert sich so die Möglichkeit, bis zu 90 % der Anteile an Sublime Culture Inc. zu erwerben und die gesamte Produktionsanlage zu 100 % zu übernehmen. Damit ist MYM in der Lage, die zu erwartende Nachfrage der kontinuierlich wachsenden Zahl an Patienten seiner Kunden zu decken und den Unternehmenswert zu steigern.

CEO Jonathan Fiteni erklärte: Durch den Abschluss des Deals besitzt MYM nun eine Mehrheitsbeteiligung an einem in der Endphase befindlichen Antrag auf Erteilung einer Herstellerlizenz. Wir finden es großartig, gemeinsam mit Sublime die Anlage in Laval auszubauen und auf das Prüfverfahren vorzubereiten. Die Chancen in Quebec sind deutlich größer als wir erwartet hätten. Als lizenzierter Hersteller werden wir in der Lage sein, unsere Pläne im Hinblick auf die Entwicklung neuer großartiger Produkte weiter zu forcieren und potenzielle Patienten, die derzeit das Modell der Medikamentenausgabe nutzen, einzubinden. Dass wir unsere Möglichkeiten der Herstellung hochwertiger Cannabisprodukte nun noch schneller umsetzen können, ist für uns und unsere Aktionäre ein bahnbrechender Erfolg. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das unzählige Stunden mit der Suche nach dem richtigen Partner und den geeigneten Nachwuchskräften, die wir hoffentlich in unser wachstumsstarkes Unternehmen holen können, verbracht hat.

Über MYM MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM) ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der Canadian Stock Exchange gehandelt werden. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmen liegt auf der Entwicklung von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten zur lokalen Anwendung, die aus medizinischem Marihuana in Bioqualität hergestellt werden. MYM hat außerdem Interesse an der Entwicklung von Anlagen und Technologien für die Massenaufzucht, mit denen MYM in der Lage sein wird, die Marktpräsenz seiner Marke international auszubauen. MYM hat in der Bereitstellung von Extraktions- und Verarbeitungsdienstleistungen für große, unabhängige ACMPR-konforme Farmbetriebe, die hochwertige Pflanzenextrakte unter Einsatz erstklassiger CO2-Extraktionsanlagen und der Verwendung bedarfsgerechter Rezepturen herstellen wollen, einen potenziellen Markt erkannt. Zusätzlich zu diesem Geschäftsmodell soll es auch die Möglichkeit geben, diese Dienstleistungen mittels mobiler Konvoianlagen vor Ort bereitzustellen.

