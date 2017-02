FXStreet - Trotz der erstklassigen Nachrichten am US Nachmittag, war das Major nicht in der Lage eine ordentliche Bewegung abzuliefern und das obwohl der Greenback gegenüber all seinen Rivalen geschwächt wurde. Das FOMC Sitzungsprotokoll fiel druchwachsen aus. Viele Politiker glauben an eine baldige Zinserhöhung, was dem Markt aber nicht ausreicht. Das Protokoll zeigte außerdem, dass man sich Sorgen um die Finanzpolitik der neuen Regierung macht, da bisher keine Details bekannt wurden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...