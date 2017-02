Berlin (ots) - CHOICE Technologies aus Luxemburg erhalten US $ 3 Millionen von DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND



CHOICE Technologies sind Vorreiter im Kampf gegen Betrug im Energiesektor. Die Firma stellt Energieversorgern in Wachstumsmärkten Software und Services zur Verfügung. Die akkurate Vorhersage von CHOICE auf dem Gebiet nicht in Rechnung gestellter Nutzung von Gas, Wasser oder Strom hat bei Versorgern zu Einsparungen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar geführt.



Andreas Frank, Partner bei DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND ist stolz, das "wir die Transaktion abgeschlossen haben und begrüßen CHOICE in unserem Firmen-Portfolio. Für uns ist dies eine spannende Gelegenheit, das Wachstum eines Champion dieser Industrie zu unterstützen, der prosperieren wird aufgrund seiner starken Technologie-Plattform und dem herausragenden Management Team."



Denis Maia, CEO CHOICE: "Der Europäische Markt bietet CHOICE eine interessante Chance um unsere Kundenbasis zu erweitern. Die Nachfrage nach Strom, Gas und Wasser Effizienz in der Region ist groß und CHOICE ist der erfahrenste, Ergebnis-orientierte Revenue Assurance Partner für Energieversorger. DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND hat früh Interesse an unserem Geschäft gezeigt und erweist sich als zuverlässiger Partner."



Eran Davidson, Gründer von DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND bestätigt: "Wir legen großen Wert darauf junge, innovative, technologieorientierte Unternehmen zu unterstützen, die unsere Zukunft gestalten werden. Der Fond wurde etabliert um die stark wachsende Nachfrage für Mittel- und Spät-Phasen Finanzierung von Technologie Unternehmen mit Fokus auf Deutschland zu befriedigen. Wir freuen uns, die Unterstützung auf andere Europäische Unternehmen erweitern zu können."



DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND wurde 2014 von Eran Davidson etabliert und ist der erste Venture Debt Anbieter in Deutschland. Mit der Unterstützung hochrangiger Family-Offices und Privatinvestoren aus Deutschland und Israel, unterstüzt DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT FUND das Ecco-Wachstums-System mit innovativen Finanzierungslösungen.



OTS: Davidson Technology Growth Debt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112110 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112110.rss2



Kontakt: Andreas Frank Partner DAVIDSON TECHNOLOGY GROWTH DEBT andreas@davidson-capital.com +49 176 965 78 553