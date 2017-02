Zürich - Die Swiss Re hat 2016 verglichen mit dem starken Vorjahresergebnis weniger verdient. Dabei litt das Geschäft unter höheren Kosten für Grosskatastrophen wie etwa den Waldbränden in Kanada, dem Erdbeben in Neuseeland oder dem Hurrikan Matthew in den USA. Im derzeit schwierigen und von Preisdruck geprägten Marktumfeld hat die Swiss Re in der wichtigen Januar-Erneuerungsrunde bewusst auf das Zeichnen von Geschäft verzichtet.

Der Reingewinn des Rückversicherers sank im Berichtsjahr auf 3,56 Mrd USD nach 4,60 Mrd, Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Wert von 3,72 Mrd gerechnet. "Wir haben 2016 trotz anhaltend schwierigen Geschäftsbedingungen ein gutes Ergebnis erzielt", wird CEO Christian Mumenthaler in der Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Weiterhin niedrige Zinsen und ein weltweit schwächeres Wirtschaftswachstum hätten das Umfeld geprägt.

Die gegenüber dem Vorjahr höhere Schadenlast führte dazu, dass sich die Combined Ratio in der Hauptsparte Sachrückversicherung (P&C Reinsurance) um 7,8 Prozentpunkte auf 93,5% und im Erstversicherungsgeschäft für Grosskunden (Corporate Solutions) um 7,9 Punkte auf 101,1% verschlechterte. Dennoch lag die Eigenkapitalrendite bei P&C mit 16,4% über dem Ziel von 10-15%, während CorSo mit 6,0% deutlich hinter der Vorgabe (10-15%) blieb. Entsprechende Managementmassnahmen seien nun eingeleitet worden, heisst es.

Life&Health litt etwas unter dem schwächeren britischen Geschäft, wodurch der Gewinn auf 807 Mio USD von 968 Mio zurückfiel. Mit der Rendite von 12,8% lag ...

