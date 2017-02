Bad Marienberg - Der Deutsche Bildung Studienfonds hat seine zweite Anleihe (ISIN DE000A2AAVM5/ WKN A2AAVM) vollständig ausplatziert, so die Deutsche Bildung AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für die im Juni vergangenen Jahres emittierte zehnjährige Schuldverschreibung war ein Volumen von 10 Millionen Euro angestrebt worden, das nun erreicht wurde. Die Emissionserlöse werden satzungsgemäß komplett in die Förderung junger Talente investiert. Die Auflage einer dritten Anleihe wird vorbereitet.

