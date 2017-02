Graz (ots) - Der erfolgreiche rumänische Elektronik-Konzern Flanco

ist neuer Cashback Card-Partner der Shopping Community Lyoness. Durch

diese Kooperation profitieren Lyoness Mitglieder von attraktiven

Preisvorteilen bei jedem Einkauf in Flanco-Filialen.



Ab sofort akzeptieren alle 122 Flanco-Filialen in Rumänien die

Lyoness Cashback Card. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche

Zusammenarbeit mit Flanco", erklärt Marko Sedovnik, CEO der Lyoness

Group AG. "Als einer der größten Elektronik-Konzerne des Landes ist

Flanco für uns ein wichtiger strategischer Partner in Rumänien."



Im Zuge der Kooperation genießen alle Besitzer der Lyoness

Cashback Card bei sämtlichen Flanco-Filialen in Rumänien exklusive

Preisvorteile: Bei jedem Einkauf erhalten sie 1,5% Cashback und 1

Shopping Point. "Als Shopping Community sind wir bestrebt, die

Shopping-Möglichkeiten für unsere Mitglieder permanent zu erweitern",

betont Marilena Gheorghe, Geschäftsführerin von Lyoness Rumänien.

"Unsere Mitglieder sind begeistert, dass sie die Lyoness

Einkaufsvorteile nun auch bei Flanco nutzen können."



1994 gegründet, zählt Flanco in Rumänien zu den größten Konzernen

im Bereich Elektronik, Haushaltsgeräte und IT. Flanco verfügt über

122 Filialen in 74 Städten und beschäftigt insgesamt 1.500

Mitarbeiter. Ein attraktives Einkaufserlebnis und Top-Kundenberatung

in Verbindung mit günstigen Preisen sind die Markenzeichen des

Elektronik-Riesen.



Zwtl.: Über Lyoness



Unter der Dachmarke Lyoness teilt die Unternehmensgruppe ihre

Geschäftsbereiche auf mehrere Marken auf. Die Marke Cashback Card

umfasst die internationale Shopping Community. Ihre Zielgruppe sind

Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Lyoness Cashback Card und

beim Online Shopping Geld sparen möchten (Cashback und Shopping

Points). Mit der Marke Cashback Solutions werden alle

Partnerunternehmen angesprochen, die ein branchen- und

länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke

Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die ein eigenes

Shopping Network aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten

auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei

rund 70.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mit

seiner innovativen Cashback App für iOS und Android setzt Lyoness

außerdem neue Akzente im Bereich Shopping 4.0. Mehr auf

www.lyoness.com.



Rückfragehinweis:

Silvia Kelemen Weihs

Head of Public Relations

Lyoness Group AG

Tel.: +43 (0) 664/85 55 241



