FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.02.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 795 (765) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 795 (765) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS NCC GROUP PRICE TARGET TO 115 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2,100 (1,900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 1,020 (1,065) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 615 (612) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS PAN AFRICAN RESOURCE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 18 PENCE - HSBC RAISES HAYS PRICE TARGET TO 173 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 650 (595) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HAYS PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 144 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1,800 (1,775) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES INMARSAT TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 850 (675) PENCE - MACQUARIE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 890 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CAPITAL CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'UNDERPERFORM' - S&P GLOBAL RAISES RELX PRICE TARGET TO 1,680 (1,580) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ABERDEEN ASSET MANAGMENT TARGET TO 230 (245) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 850 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 560 (515) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2,000 (1,830) PENCE - 'NEUTRAL'



