Das Tänzchen mit der 12.000-Punkte-Marke scheint der DAX noch etwas auskosten zu wollen. Was den ein oder anderen Anleger vielleicht verunsichern könnte, ist für Thomas Bergmann allerdings eine ganz normale und konstruktive Konsolidierungserscheinung. Was das Erreichen des Allzeit-Hochs angeht, hat Bergmann sogar schon eine ganz konkrete Zeitvorstellung. Mehr im Video!

