Ein Bundesgericht lehnt die Klage von Investoren gegen mehrere Geldhäuser ab. Es fehlen Beweise für die Manipulation des Referenzzinssatzes. Verfahren gegen die Citigroup und JPMorgan Chase haben aber Erfolgschancen.

Ein US-Bundesgericht hat eine Klage gegen mehrere große Banken wegen mutmaßlicher Manipulationen des Referenzzinssatzes Euribor in großen Teilen verworfen. Der New Yorker Richter Kevin Castel erklärte am Dienstag, mehrere Forderungen in der Sammelklage würden scheitern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...