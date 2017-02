Ungeachtet einer Serie ermutigender Firmenbilanzen kommen die heimischen Börsen nur in Trippelschritten voran. "Die europäischen Indizes sind gefangen zwischen zwei Welten", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Die Rekordjagd in den USA schiebt an, während die politischen Risiken in der Eurozone die Kurse...

Den vollständigen Artikel lesen ...