FRANKFURT (dpa-AFX) - Analystenlob nach den zur Wochenmitte vorgelegten Geschäftszahlen von Airbus hat den Aktien des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns am Donnerstag zu einem Rekordhoch verholfen. Die Papiere führten den Index der mittelgroßen Werte MDax am Vormittag mit einem Plus von 3,22 Prozent auf 68,85 Euro an. Sie waren damit so teuer wie nie zuvor.

David Perry, Analyst bei der US-Bank JPMorgan , blickt optimistisch in die Zukunft des Flugzeugbauers. Nach einem schwierigen 2016 dürfte 2017 das letzte Übergangsjahr für Airbus sein, schrieb der Experte in einer Studie. Ab 2018 rechnet er dann mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Perry stufte die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hoch und hob das Kursziel von 68,00 auf 88,50 Euro an.

Damit ist Perry aktuell der optimistischste unter den 14 Analysten in der Übersicht der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Analystin Celine Fornaro von der schweizerischen Großbank UBS gibt sich ebenfalls zuversichtlich und hob ihr Kursziel infolge der Geschäftszahlen von 77 auf 82 Euro. Sie rät ebenso zum Kauf der Aktien wie Benjamin Fiedler von der Deutschen Bank, der sein Ziel um 2 auf 80 Euro nach oben schraubte. Die US-Investmentbank Goldman Sachs votiert bei einem unveränderten Ziel von 84 Euro weiter mit "Kaufen".

Alle vier Experten trauen den Aktien damit eine Fortsetzung der Rally der vergangenen Monate zu. Seit dem Zwischentief von Anfang Juli zog der Kurs nun schon um mehr als 40 Prozent an. Airbus ist an der Börse mittlerweile rund 53 Milliarden Euro wert und damit deutlich mehr als die meisten Dax -Werte. Da das Papier aber auch an der Pariser Börse gehandelt wird und dort ein Großteil des Handels erfolgt, ist Airbus in Deutschland nur im MDax gelistet./mis/men/fbr

ISIN NL0000235190

AXC0155 2017-02-23/11:36