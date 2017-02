Bad Marienberg - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3/ WKN A14KRD) hat die am 6. Februar 2017 beschlossene Barkapitalerhöhung vollständig platziert und wird somit 4.653.282 neue Stückaktien zu einem Platzierungspreis von 8,50 EUR je neuer Aktie ausgegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...