Frankfurt - Die wohlhabenden Mandanten des Family Office Honestas verfügen über ein Gesamtvermögen von drei Milliarden Euro, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.Der reale Vermögenserhalt stehe bei der Betreuung und Optimierung der komplexen Vermögensstrukturen immer im Vordergrund. Neben den Family-Office-Leistungen würden die Hanseaten auch den FO Vermögensverwalterfonds (ISIN DE000A1JZLG8/ WKN A1JZLG) verantworten. Über die Vorteile der Investmentlösung als Masterfondskonstruktion, deren Flexibilität in der Anlage sowie den Auswahlprozess für das Portfolio habe ChampionsNews mit Stefan Kirchner, geschäftsführender Gesellschafter Honestas Finanzmanagement, gesprochen.

