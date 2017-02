Paris - Inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison haben sich die europäischen Börsen am Donnerstag in leicht positivem Terrain bewegt. Während einige gute Unternehmensberichte die Stimmung hoben, blieben Anleger aber insgesamt zurückhaltend, weil zuvor auch die Rally an den US-Börsen ins Stocken geraten war. In New York wurden Aussagen im jüngsten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed als geldpolitisch zurückhaltender interpretiert. Viele Investoren hatten hier mit einem offensiveren Kurs gerechnet.

Am späten Vormittag stand der EuroStoxx 50 moderat mit 0,15 Prozent im Plus bei 3344,23 Punkten. Der Leitindex der Eurozone bewegte sich damit weiter in Reichweite des höchsten Stands seit Dezember 2015, den er am Vortag im Handelsverlauf erreicht hatte. Um neue Höhen zu erreichen, fehlte es ihm aber am Rückenwind von der Wall Street, der ihm zuletzt nach oben verholfen hatte.

An den Länderbörsen in Frankreich und Grossbritannien ging es inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison ebenfalls nicht sonderlich dynamisch zu. Angetrieben von Kursgewinnen bei den recht hoch gewichteten Airbus-Aktien hielt sich der CAC-40 in Paris mit 0,18 Prozent im Plus bei 4904,71 Zählern. In London jedoch stand ...

