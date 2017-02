FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann bald die Weichen für einen Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik stellen. Zwar bleibe in der aktuellen Gemengelage "eine expansive Ausrichtung der Geldpolitik sicher angemessen", sagte Deutschlands oberster Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt.

Man könne aber durchaus fragen, "wann wir geldpolitisch vom Gas gehen sollten und ob der EZB-Rat seine Kommunikation nicht im Vorfeld etwas symmetrischer gestalten sollte, etwa indem er nicht mehr nur darauf verweist, dass die Geldpolitik gegebenenfalls auch noch expansiver ausgestaltet werden könnte". Weidmann sieht zum Beispiel die milliardenschweren Käufe von Staatsanleihen im Rahmen der EZB-Politik kritisch./ben/DP/jkr

