IRW-PRESS: BELMONT RESOURCES INC: Belmont beauftragt Bohrunternehmen für sein Lithiumvorkommen Kibby Basin, Nevada

Vancouver, B.C. Canada, 23. Februar 2017 - BELMONT RESOURCES INC. (TSX.V: BEA; FSE: L3L1; (Belmont oder das Unternehmen).

Kibby Basin Bohrung:

Belmont Resources Inc. hat derzeit ein Bohrunternehmen aus Nevada mit Erfahrungen in Lithium-Salzwasserbohrungen beauftragt, mit der ersten Phase des Bohrprogramms zu beginnen, die ca. 1.500 Fuß tiefe Ultraschallbohrungen vorsieht.

Robert Cuffney, Explorationsgeologe, schlug die Erstellung der ersten vier Bohrlöcher (zwei 500 Fuß tiefe Löcher und zwei ca. 250 Fuß tiefe Löcher) auf der Basis von Ergebnissen vor, die auf Berichten zu Bodenuntersuchungen und Gravimetrie aus 2016 beruhen. Drei der vorgeschlagenen Bohrlöcher befinden sich in der Nähe der östlichen, das Becken begrenzenden Verwerfung, wo das Aufsteigen von Lithium-Salzsolen wahrscheinlich ist, analog zur Konzentration von Salzsolen an der Paymaster-Verwerfung im Clayton Valley. Das vierte Bohrloch ist ein stratigraphisches Loch in der Nähe der Mittelachse des Beckens und ist für den Test von porösen Beckenablagerungen vorgesehen, die als Grundwasserspeicher von Lithiumsolen dienen können.

Die Entscheidung, mit Ultraschallbohrungen zu beginnen, wurde aus verschiedenen Gründen getroffen:

1) Kontinuierliches Kernbohren bringt weitaus bessere geologische Informationen als Umkehr- oder Schlaglochbohrproben, die in feinen Playa-Sedimenten zum Auswaschen tendieren; 2) Durch den Einsatz von Kernbohrungen ersparen wir uns Untertagegeophysik-Aktivitäten für das Auffinden von Grundwasserspeichern und können Zeit und Kosten einsparen; 3) Gute Wasser/Salzsolenproben können ohne die Verursachung von Verschmutzungen durch Bohrflüssigkeiten / Bohrschlämme erhalten werden; 4) Für Ultraschallbohrungen ist keine Einspritzung von Wasser erforderlich, wodurch Kosten für den Transport und den Bau von großen Auffangwannen eingespart werden. 5) Ultraschallbohren begünstigt das Vermeiden von Destabilisierungen der Lochwände durch Vibration, wie dies hingegen bei Perkussionsbohrungen/Hammerbohrungen der Fall ist

Belmont wird den Beginn für die Bohrungen so bald wie möglich antizipieren, was jedoch von der Verfügbarkeit der Bohrmannschaften und dem Zugang zu den Bohrungsstandorten infolge eines besonders nassen Winters abhängt.

NI 43-101 Bekanntgabe

Robert (Bob) G. Cuffney, Zertifizierter und ausgebildeter Geologe, als qualifizierte Person vom National Instrument 43-101 definiert, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und anerkannt.

Über Belmont Resources Inc. Belmont ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.

Am 30. März 2016 erwarbdas Unternehmen 16 Seifenerz-Bergbaukonzessionen mit einer Größe von insgesamt 1.036 Hektar (2.560 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA). Das Konzessionsgebiet Kibby Basin befindet sich 65 km nördlich des Clayton Valley (Nevada). Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Konzessionsgebiet beträchtliches Lithiumpotenzial aufweist.

Am 11. Juli 2016 gab das Unternehmen bekannt, dass eine an Kibby 16 grenzende Zusatzfläche von 213 x 20 Acres mit Seifenerz-Bergbaukonzessionen mit einer Größe von insgesamt etwa 1.724 Hektar (4.260 Acres) abgesteckt wird. Dadurch vergrößert sich der Grundbesitz im Kibby Basin (das Konzessionsgebiet) auf 2.760 Hektar (6.820 Acres).

Im Rahmen einer Kooperation mit International Montoro Resources Inc. (Besitzverhältnis 50/50) hat Belmont im Uranium City District im Norden der Provinz Saskatchewan (Kanada) zwei wichtige Urankonzession (Crackingstone -982 Hektar und Orbit Lake - 11.109 Hektar) erworben und prüft nun die Möglichkeit, diese in Form eines Joint Ventures zu bearbeiten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: Vojtech Agyagos Vojtech Agyagos CEO/Präsident

#600 - 625 Howe Street, Vancouver, B.C. V6C 2T6 Ph: (604) 683-6648 Fax: (604) 683-1350 E-Mail: gmusil@belmontresources.com

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die möglicherweise auch diverse Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie basieren auf Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse und könnten sich aufgrund von Explorationsergebnissen oder anderen Risikofaktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, als falsch erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen zu einer möglichen Kapitalbeschaffung und der Exploration in unseren Konzessionsgebieten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und Erwartungen des Unternehmens unterscheiden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: dass wir möglichweise nicht in der Lage sein werden, die notwendigen behördlichen Genehmigungen einzuholen; dass wir möglicherweise die notwendigen Mittel nicht aufbringen können; dass die Abschlusskonditionen der Transaktion nicht erfüllt werden können; dass es uns nicht möglich ist, 2016 ein Explorationsprogramm zu organisieren oder durchzuführen; sowie andere Risiken, die sich für ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen ergeben könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe für die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

