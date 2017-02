Kühlung und Heilung verbinden

Beim Sport, egal, ob nun dynamischer Mannschaftssport oder individuelles Training, sollte man für alle Fälle gut gerüstet sein. Schnell kann es zu Prellungen und Verletzungen an den Gelenken oder Muskeln kommen. Das Kühlen gehört dann zu den Sofortmaßnahmen, die man bei Sportverletzungen treffen sollte. Kälte verengt die Blutgefäße und verlangsamt den Stoffwechsel. So können Schwellungen und Blutungen gemindert und Schmerzen gelindert werden. Da jede Minute, die beispielsweise nach einer Muskelzerrung verstreicht, ohne dass gekühlt wird, die Zeit der Regeneration verlängert, sollte der Physicool Kühlverband Bestandteil jeder Erste-Hilfe-Tasche sein, um akute Verletzungen schnell zu behandeln.

Physicool Kühlverbände bieten sofortige Kühlung direkt aus der Verpackung. Der Kühlverband benötigt keine Vor-Kühlung und ist sofort einsatzbereit und dadurch nicht nur ideal für unterwegs, sondern durch die komfortable Anwendung auch zuhause praktisch. Physicool ist seit Januar 2017 nun erstmals auf dem deutschen Markt über Kröner Medizintechnik GmbH erhältlich. KRÖNER Medizintechnik GmbH ist seit über 25 Jahren in der Beratung und Betreuung von Praxen, Therapiezentren, Einkaufsverbänden, Kliniken und Universitäten tätig und vertritt führende deutsche, schweizerische, europäische und amerikanische Hersteller. Physicool kann über physicool.eu und auch über Amazon bezogen werden.

"Physicool kühlt durch den Entzug von Wärme aus den betroffenen Gelenken und Muskeln durch rasche Verdunstung seiner patentierten und entzündungslindernden Lösung. Schmerz und Schwellung gehen auf diese Weise schnell zurück, was die Heilung beschleunigt", erklärt Dr. med. Stephan Swart von der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis Dr. Swart Dr. Di Maio in Neukirchen-Vluyn. Klinische Tests belegen, dass Physicool besser wirkt als die traditionelle Behandlung mit Eis. Wenn der Kühlverband um den verletzten Bereich gelegt wird, bietet er insgesamt Abdeckung und Rundum-Kühlung. Die Anwendung ist dabei sehr einfach Der wiederverwendbare Kühlverband kann mit einer Hand befestigt und wieder gelöst werden mit Hilfe des Klettverschlusses und kühlt ca. 2 bis 3 Stunden und kann dann sofort mit neuem Kühlmittel eingesprüht werden. Die Bandage ist aus 100% Baumwolle und waschbar.

Im klinischen Bereich wird der Physicool Kühlverband vor allem post-operativ verwendet, um nach dem Eingriff an Gelenken und anderen Partien Schwellungen, Schmerzen und Entzündungen abzubauen. Der Kühlverband wird aber auch systematisch während des Trainings- oder Rehabilitationsprozesses eingesetzt. Der Physicool Kühlverband mit seiner medizinischen Wirkungsformel wird bereits weltweit in Kliniken von anerkannten Chirurgen, Physiotherapie-Praxen, Sportstätten und zu Hause verwendet. Die Wurzeln von Physicool reichen in den Pferdemarkt und zu einem kleinen Büro auf einem Hof in Dorset, England zurück. "Physicools Kühlung durch das schnelle Verdunsten des speziellen Kühlmittels wurde ursprünglich benutzt, um Rennpferde zu behandeln. Erst als wir von Jockeys hörten, dass sie ihre eigenen Blessuren auch mit Physicool behandelten, kamen wir zu der Anwendung bei Menschen. Nach einer Produktentwicklung und diversen Tests wurde Physicool geboren", erklärt Kay Russell, Gründerin und Managing Director, die Anfänge des innovativen Produktes.

