Der Photovoltaik-Projektentwickler Vasari Energy, Inc. (Irvine, Kalifornien, USA) berichtete am 22.02.2017, er habe sein Tätigkeitsfeld nun auch auf Texas erweitert. Das Unternehmen hat Absichtserklärungen für PV-Großprojekte mit einer Gesamtleistung von 235 Megawatt in dem US-Bundesstaat unterzeichnet. Der Solarstrom soll in das texanische Stromnetz eingespeist werden.

