Der API Bericht über die US Ölreserven galt in den vergangenen Wochen immer als grauenvolles Ereignis für die Öl-Bullen, obwohl es danach immer einen Anstieg der Investitionen im Rekordtempo gab und der Kurs sich bereits auf historisch hohen Leveln befand. Die Signale des gestrigen Berichts standen für den heutigen Tag jedoch auf Entspannung. Die Investoren sollten am heutigen Tag aber auch den DOE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...