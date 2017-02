BERLIN (dpa-AFX) - Auf der Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens muss der nächste Technikchef seinen Hut nehmen. Der oberste Bauleiter Jörg Marks werde entlassen, verlautete am Donnerstag aus Aufsichtsratskreisen. Zuvor hatten die Zeitungen "Bild" und "B.Z." darüber berichtet. Hintergrund seien die anhaltenden Probleme auf der Baustelle. Im Januar waren neue Probleme mit Türen und Sprinklern im Terminal bekannt geworden, das Ziel einer Eröffnung noch in diesem Jahr wurde aufgegeben. Der Chef des Aufsichtsrats und Regierende Berliner Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach kürzlich von einem "Erkenntnisproblem" in der Flughafen-Geschäftsführung./bf/DP/stb

AXC0171 2017-02-23/12:14