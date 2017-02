Hamburg (ots) - Der Bestseller-Autor Peter Wohlleben ist ab sofort neuer Kolumnist von ZEIT WISSEN. In der Kolumne "Der Tierfreund" macht er sich Gedanken über das Tier im Menschen und den Menschen im Tier. Die erste Folge der Kolumne erscheint unter dem Titel "Wovon träumt die Fliege? Je näher uns ein Tier evolutionär steht, desto empathischer verhalten wir uns. Zu Recht?" "Die regelmäßige Kolumne für ZEIT WISSEN ist eine tolle Möglichkeit, meine Gedanken vom Zusammenleben von Mensch, Tier und Natur mit einer interessierten Leserschaft zu teilen. Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Herausforderung", so Wohlleben.



Andreas Lebert, Chefredakteur ZEIT WISSEN: "Ich freue mich sehr, dass Herr Wohlleben für uns schreibt. Sein Blick auf das Leben und die Lebewesen bereichert unser Heft, lädt zum Denken und Reden ein."



Peter Wohlleben wollte schon als Kind Naturschützer werden. Seine Vorstellung vom natürlichen Wald verwirklichte er in seinem Forstrevier in der Eifel und schrieb darüber. Mit seinen Büchern "Das geheime Leben der Bäume" und "Das Seelenleben der Tiere" stand er monatelang auf der Bestsellerliste.



