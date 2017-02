Hamburg (ots) - Vor 100 Jahren, am 26. Februar 1917, nahm die "Original Dixieland Jazz Band" in New York die beiden Stücke "Livery Stable Blues" und "Dixie Jazz Band One Step" auf. Das war die Geburtsstunde des dokumentierten Jazz. Für NDR Info ist dieses runde Jubiläum ein guter Anlass zu feiern: Das Thema "100 Jahre 'Jazz on Record'" wird 2017 das Jazzprogramm auf NDR Info als Leitmotiv begleiten.



Bedeutende Plattenfirmen wie Blue Note, Columbia oder Impulse haben nicht nur große Momente festgehalten, sie haben die Jazzgeschichte dank dieser Aufnahmen auch weiter geschrieben. Daran will das Programm in den NDR Info Jazz Nächten erinnern.



Die Geschichten dokumentieren zum Beispiel den Wandel der Technik (Mikrofon, E-Gitarre, Synthesizer ...) und der Wiedergabe: von der Schelllackplatte und der LP bis zur CD, zu mp3 und Streaming. Der Jazz hat wie kaum eine andere Musik alle diese Entwicklungen durchlaufen und hat sich dabei als ebenso überlebensfähig wie kreativ erwiesen.



Über die Geschichte des Jazz ist schon oft und ausgiebig geschrieben worden, es gibt aber auch Versuche, sie zu Gehör zu bringen. Wir stellen einige der gelungensten Beispiele vor: u. a. von Joachim Ernst Berendt und Leonard Bernstein, die sich beide die Frage stellten: Was ist Jazz? Meist ist die Entwicklung des Jazz chronologisch erzählt worden, als Geschichte von Personen, Stilen und Epochen, die sich abgelöst haben: vom New Orleans Jazz über Swing, Bebop, Cool Jazz und Hardbop bis Free Jazz und Fusion.



In Wirklichkeit verliefen die Entwicklungen meist parallel, sie überlagerten sich und schufen Spannungsfelder, die mehr über den Jazz aussagen, als eine chronologisch erzählte Geschichte. Die "Jazz Klassiker" auf NDR Info spüren diesen Spannungsfeldern einmal im Monat nach: Präsentiert werden zum Beispiel der kammermusikalische US-Jazz von Benny Goodman und Django Reinhardts Antwort aus Europa; die lebenslustigen Vokal-Capricen einer Ella Fitzgerald und die abgrundtiefe Melancholie in Billie Holidays Gesang; der freie Flug von Ornette Colemans Linien und die Atmosphäre aus Klang in Miles Davis zeitgleichem Meisterwerk "Kind of Blue".



Sendungen auf NDR Info (Auswahl):



Freitag, 24. Februar, 22.05 - 23.00 Uhr "100 Jahre 'Jazz on Record'" - eine Vorschau auf unser Jubiläumsprogramm 2017



Sonnabend, 25. Februar, 20.15 - 21.00 Uhr "100 Jahre 'Jazz on Record'": Spannungsfelder (1/10) "Weißer" Dixieland und afroamerikanischer Hot Jazz: Original Dixieland Jazz Band - Louis Armstrong Hot Five & Hot Seven



Freitag, 10. März und 17. März, 22.05 - 23.00 Uhr "100 Jahre 'Jazz on Record'": Von Basie bis Benson - Der Produzent und Talentscout John Hammond (Teil 1 und 2)



Sonnabend, 25. März, 20.15 - 21.00 Uhr "100 Jahre 'Jazz on Record'": Spannungsfelder (2/10) Perfekter Swing und bluesgetränkte Expressivität: Benny Goodman Big Band - Count Basie Orchestra



Sonntag, 26. März 2017, 22.05 - 23.00 Uhr "100 Jahre 'Jazz on Record'" - Variationen der NDR Bigband über berühmte Jazzaufnahmen



Weitere Infos unter www.NDR.de/jazz. Jazz auf NDR Info täglich zwischen 22.05 - 23.00 Uhr, samstags ab 20.15 Uhr.



