IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid unterzeichnet Absichtserklärung mit globalem Haustierfutter-Verarbeitungsunternehmen hinsichtlich HempOmega

Naturally Splendid unterzeichnet Absichtserklärung mit globalem Haustierfutter-Verarbeitungsunternehmen hinsichtlich HempOmega

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 23. Februar 2017. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (FRANKFURT: 50N, TSX VENTURE: NSP, OTC: NSPDF) (Naturally Splendid) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Canature Processing Ltd. (Canature), einem Branchenführer auf dem Markt für gefriergetrocknete Haustierfutter- und -naschprodukte, eine unverbindliche Absichtserklärung (Term Sheet) unterzeichnet hat. In weiterer Folge haben Naturally Splendid und Canature eine Vereinbarung für die nächsten sechs Monate getroffen, in denen Canature mit der Formulierung von HempOmega von Naturally Splendid für die bestehende Produktreihen von Canature sowie mit der Erforschung und Entwicklung zukünftiger Haustierfutter- und -naschprodukte beginnen wird. Es ist davon auszugehen, dass Canature HempOmega in seine Hausmarke und möglicherweise auch in Eigenmarkenprodukten von Kunden integrieren wird. Nach dem ersten Abkommen und in gegenseitigem Einvernehmen wird Naturally Splendid Canature die Exklusivrechte für die Anwendung von HempOmega in gefriergetrockneten Haustierfutter- und -naschprodukten während einer Laufzeit von zunächst zwei (2) Jahren in festgelegten Kategorien und Gebieten gewähren. Canature Processing Ltd. mit Sitz in Langley (British Columbia, Kanada) kombiniert modernste Technologie mit einem innovativen F&E-Team, um erstklassige gefriergetrocknete Haustierfutter- und -naschprodukte für die globalen Märkte zu produzieren. Zu den Marken von Canature zählen das Naschprodukt Ubite für den Haustierspezialitätenmarkt sowie die Marke NutriBites, die für den Großhandel und Lebensmittelgeschäfte bestimmt ist. Abgesehen von seiner Hausmarke stellt Canature in seinen Anlagen viele weitere gemäß CFIA zertifizierte sowie gemäß GMP/HACCP und SQF akkreditierte Eigenmarken her. Die zukünftigen Erweiterungspläne von Canature beinhalten zusätzliche Produktionsanlagen in Ontario (Kanada) sowie in Kalifornien und im Osten der USA. Diese zusätzlichen Produktionsanlagen werden es Canature ermöglichen, mit der Produktinnovation und -diversifikation fortzufahren, um mit der steigenden Nachfrage nach gefriergetrockneten Haustierfutter- und -naschprodukten Schritt zu halten. Canature ist ein Branchenführer bei gefriergetrockneten Haustierfutter- und -naschprodukten und verfügt über Produktions-, Fleischverarbeitungs- und Gefriertrocknungsanlagen auf einer Fläche von über 125.000 Quadratfuß. Im Mittelpunkt der Innovation und des Erfolgs von Canature steht eine separate F&E-Anlage, in der neue, innovative Produkte entwickelt sowie die Forschung, Entwicklung und Anwendung von HempOmega in gefriergetrockneten Produkten umgesetzt werden. Canature führt auch gemeinsame Produktentwicklungen durch und erfüllt somit die unterschiedlichen Anforderungen seiner Kunden und Partner, was zu verschiedenen Einnahmequellen von mehreren Kunden führt.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, sagte: Unsere Absichtserklärung mit Canature ist ein Beispiel für die Möglichkeiten, die wir entwickeln, um die Verwendung von HempOmega als Zutat zu fördern. Wir freuen uns über die mit Canature aufgebaute Geschäftsbeziehung und schätzen die Reputation und die Marktposition, die sich Canature in der Haustierfutterbranche erarbeitet hat. Naturally Splendid wird weiterhin nach Möglichkeiten hinsichtlich Haustierfutterunternehmen mit Extrusionstechnologie suchen, die auf der Suche nach ähnlichen Zutatenlösungen sind, insbesondere in der Trockenfutterbranche.

John Milne, CEO von Canature, sagte: Als innovatives Unternehmen im Bereich von gefriergetrockneten Haustierfutter- und -naschprodukten prüfen wir kontinuierlich neue Zutaten und Möglichkeiten, vor allem Zutaten, die durch ihre Eigenschaften zum Wohlbefinden und zur Gesundheit von Haustieren beitragen. Wir führen seit geraumer Zeit Gespräche mit Naturally Splendid und angesichts der ersten Bestätigungen hinsichtlich der Produktqualität und -effizienz freuen wir uns, dieses erste Abkommen mit Naturally Splendid zu unterzeichnen. Unsere ersten Schlussfolgerungen hinsichtlich HempOmega wurden nun durch den jüngsten HempOmega-Bericht, den Naturally Splendid von Dr. Xiangfeng Meng und ihrem Team im Food Science and Technology Centre, einem Bereich der Abteilung Food and Bio-Processing von Alberta Agriculture, erhalten hat, auf unabhängige Weise bestätigt. Wie in der kürzlich von Naturally Splendid gemeldeten HempOmega-Hundefutterstudie (Dog Food Study) beschrieben, wurde nun nachgewiesen, dass der eigene Verkapselungsprozess von Naturally Splendid während des gesamten Herstellungsprozesses die Omega-Fettsäuren, Mineralstoffe und Vitamine schützt, die in Hanfsamenöl auf natürliche Weise vorkommen. Indem es das Nährwertprofil des Hanföls schützt, hat Naturally Splendid einen Wettbewerbsvorteil gegenüber aktuellen Methoden und Techniken, mit denen Omega-Ernährung zu Hunde- und Katzenfutterformulierungen hinzugefügt wird. J. Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, sagte: Canature Processing ist aufgrund seines Know-hows, seiner renommierten Produktreihen und seiner globalen Marktreichweite der ideale strategische Partner, um HempOmega in die Haustierfutterindustrie einzuführen. Naturally Splendid ist davon überzeugt, dass dies erst der Anfang der Möglichkeiten von HempOmega in der Haustierfutterindustrie ist. Um mehr über HempOmega zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.hempomega.com

Um mehr über Canature zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website unter www.canature.ca.

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) den Bereich der aktiven Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis, einschließlich des zum Patent angemeldeten HempOmega®; (5) die (von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betriebene) über 1 m² große POS / BPC-Anlage ist in der Lage, zahlreichen Kunden bedarfsgerechte Verarbeitungslösungen auf kommerzieller Basis für biologische Materialien, wie funktionelle Nahrungsmittel und natürliche und gesunde Inhaltsstoffe, anzubieten; und (6) Cannabinoid-Nutrazeutika auf Hanfbasis. Dank seiner fortschrittlichen Technologien, seiner Branchenkenntnisse und seiner strategischen Partner ist das Unternehmen in der Lage, kundenorientierte Lösungen mit Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.

Für das Board of Directors:

Mr. Dave Eto CEO, Director Kontaktdaten: Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt) #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Büro: +1 (604) 465-0548 Fax: +1 (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Website: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß unsicher sind und dass die tatsächliche Performance von einer Reihe erheblicher Faktoren beeinträchtigt werden könnte, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Naturally Splendid liegen, einschließlich der Fähigkeit von Naturally Splendid, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; der erfolgreichen Entwicklung einer Haustierfutter-Produktreihe mit HempOmega durch Canature; der Profitabilität des Verkaufs potenzieller Produkte; des weiteren Verkaufs schaliger Hanfsamen zu bestehenden oder höheren Raten; der Fähigkeit, alle Großaufträge hinsichtlich des Verkaufs von Hanfsamen abzuwickeln; sowie des Risikos, dass potenzielle Anwendungen möglicherweise nicht alle erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erhalten. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39010 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39010&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63902 L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA63902L1004

AXC0178 2017-02-23/12:24