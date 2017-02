Die britische Großbank Barclays macht Fortschritte und stärkt ihre Kapitalausstattung. Der Konzernumbau steht derweil kurz vor seinem Abschluss. Allerdings könnten Altlasten noch ihre Wirkung zeigen.

Die britische Großbank Barclays will nach zahlreichen Skandalen wieder nach vorne schauen. "Wir sind nur noch einige Monate davon entfernt, die Restrukturierung abzuschließen", sagte Konzernchef Jes Staley am Donnerstag. "Ich bin optimistischer denn je, was die Perspektiven für 2017 und danach angeht." Im vergangenen Jahr zeigte der Umbau erste Früchte. Der Vorsteuergewinn verdreifachte sich nahezu auf 3,2 Milliarden Pfund, umgerechnet rund 3,8 Milliarden Euro. An der Londoner Börse kamen die Fortschritte gut an: Barclays-Aktien verteuerten sich um drei Prozent.

