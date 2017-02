VILNIUS (dpa-AFX) - Bei seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag will Litauens Regierungschef Saulius Skvernelis um deutsche Hilfe für Energiethemen ersuchen. Unterstützung erhoffe er sich bei der Frage der Sicherheit des im Bau befindlichen Atomkraftwerks im benachbarten Weißrussland sowie der Synchronisation der Stromnetze der baltischen Staaten und Westeuropas, sagte Skvernelis vor seinem Antrittsbesuch in Berlin der Agentur BNS.

Die autoritär regierte Ex-Sowjetrepublik Weißrussland baut nahe der Grenze zu Litauen trotz massiver Vorbehalte des EU-Staates mit russischer Hilfe zwei Reaktoren. Die Anlage liegt rund 50 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt. Litauischen Angaben zufolge kam es bei den Bauarbeiten wiederholt zu Zwischenfällen.

Litauen hatte seinen eigenen Atommeiler aus Sowjetzeiten in Ignalina auf Forderung der EU Ende 2009 stillgelegt - er war baugleich mit dem 1986 explodierten Unglücksreaktor im ukrainischen Tschernobyl. Damit versiegte die wichtigste eigene Stromquelle. Der baltische EU- und Nato-Staat ist - wie seine Nachbarn Estland und Lettland - weiterhin Teil eines gemeinsamen, synchron geschalteten Stromnetzes mit Russland und Weißrussland./awe/DP/zb

