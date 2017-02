Berlin (ots) - Ob Firmenfeier, Geschäftsessen, Workshop oder Teamlunch - viele Unternehmen beklagen sich darüber, wieviel Zeit die Bestellung eines Caterings in Anspruch nimmt - oft mit langweiligen Ergebnissen wie den immer gleichen belegten Brötchen. Um einfacher und schneller an vielfältige Speisen zu kommen, helfen Online-Marktplätze für Business Catering, wie z. B. LEMONCAT. Das Berliner Startup ist bundesweit das einzige Catering Portal, das ausschließlich Unternehmen bedient und diesen eine Auswahl von 300 Caterern in 46 Städten bietet.



Bei LEMONCAT kann man Catering von der 10 Mann Vorstandssitzung bis zu der 2.000 Personen Sommerparty organisieren lassen. Es gibt keine Grenzen. Um sich ein Angebot einzuholen, genügt es, auf die Webseite www.lemoncat.de zu gehen, das Event Formular auszufüllen und abzuschicken. Wer es ganz besonders eilig hat oder sich inspirieren lassen möchte, findet auf der Webseite von LEMONCAT fertige Menüvorschläge inkl. Preisangabe. So wird für den Team Lunch mit z. B. 25 Personen ein 3-GÄNGE Menü für rund 15 Euro pro Person vorgeschlagen: serviert werden Mango und Avocado Salat mit Cherry Tomaten und Rucola, als Hauptspeise eine Ravioli Variation mit Ricotta-Spinat und einer Getrockneten Tomaten-Füllung sowie als Dessert Tiramisu oder ein frischer Obstsalat.



Ein besonderer Service von LEMONCAT sind die Meetingplatten. Sie sind sofort buchbar, wenn kurzfristig Snacks benötigt werden.



Bei großen Veranstaltungen helfen professionelle Event Manager kostenlos dabei, individuelle Catering Wünsche zu erfüllen. "Wir wollen Wohlfühl-Food zu den Unternehmen bringen. Und das alles einfach, inspirierend und qualitativ hochwertig", resümiert Gründerin & CEO Doreen Huber.



