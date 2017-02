Köln/Trier (ots) -



JTI Germany wurde zum vierten Mal in Folge als "Top Employer" ausgezeichnet und belegt Platz 1 unter den besten Arbeitgebern in Deutschland. Mit der Zertifizierung werden die hervorragenden Arbeitsbedingungen der JTI Vertriebsorganisation in Köln, der Produktionsstätte in Trier sowie dem anliegenden Forschungs- und Entwicklungszentrum mit globalen Funktionen anerkannt.



"Bei JTI sehen wir die Mitarbeiter als Schlüssel zum Erfolg. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Leute sich entwickeln und wachsen können - das ist eine Investition, die bei JTI oberste Priorität hat", erläutert George Bletsas, General Manager German Market. "Wir sind stolz darauf, dass dies erneut anerkannt wurde, und fühlen uns geehrt, dass wir die Nummer 1 unter den besten Arbeitgebern Deutschlands sind."



Die jährlich durchgeführte internationale Studie des Top Employers Institute zeichnet weltweit führende Arbeitgeber aus. Mit dem Prädikat "Top Employer" werden Unternehmen zertifiziert, die exzellente Arbeitsbedingungen bieten, Talente auf allen Ebenen der Organisation fördern und entwickeln und kontinuierlich danach streben, die Beschäftigungspraktiken zu optimieren.



Steffen Neefe, Country Manager DACH des Top Employers Institutes erklärt: "Optimale Mitarbeiterbedingungen führen dazu, dass sich Menschen im Privatleben sowie im Berufsleben weiterentwickeln. Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass die JT International Germany GmbH ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und eine große Bandbreite von kreativen Initiativen bietet. Diese reichen von sekundären Vorteilen und Arbeitsbedingungen bis hin zu einem Leistungsmanagement, welches im vollen Einklang mit der Unternehmenskultur steht."



JTI beschäftigt in Deutschland 1.980 Mitarbeiter und hat im Jahr 2016 insgesamt 94 neue Mitarbeiter eingestellt (per 31.12.2016). Die Zertifizierung zum "Top Employer" hat JTI zudem in Europa, im Nahen Osten und im Asiatisch-Pazifischen Raum erhalten. Das Unternehmen war eine von nur 8 Organisationen, die 2016 als "Global Top Employer" ausgezeichnet wurden.



Über JTI



JTI ist ein Mitglied der Japan Tobacco-Unternehmensgruppe, eines führenden internationalen Tabakunternehmens. JTI verkauft globale Marken wie Winston, Camel, Benson & Hedges und American Spirit. JTI ist mit E-Lites und Logic einer der globalen Spieler im E-Zigarettenmarkt und ist darüber hinaus seit 2011 mit Ploom im Bereich der erhitzten Tabakprodukte vertreten. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. Mit einem Nettoumsatz von USD 10,3 Milliarden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 ist JTI in mehr als 120 Ländern operativ tätig und beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.jti.com/Germany.



Über das Top Employers Institute



Das Top Employers Institute zertifiziert weltweit Arbeitgeber mit herausragenden Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter. Optimale Arbeitsbedingungen sorgen dafür, dass sich Menschen persönlich wie professionell weiterentwickeln. Dies ist die Grundlage für Unternehmenswachstum und kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung. Das ehemals als CRF Institute bekannte Unternehmen zertifiziert seit 1991 weltweit herausragende Arbeitgeber und hat seinen Sitz in den Niederlanden.



