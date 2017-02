Hannover - Im Vergleich zum Februar 2016, als es zu einer Neubepreisung von Bankanleihen kam und Cash-Bonds sowie Kreditderivate mit hoher Volatilität reagierten, geht es diesen Monat bisher vergleichsweise ruhig zu, so die Analysten der Nord LB.Der iTraxx Senior Financial schwanke in einer Range von 10 BP um die Marke von 90 BP. Französische Bankanleihen würden über die französischen Staatsanleihen auf die Polemik zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Frankreich reagieren. So habe sich der Spread zwischen 10-jährigen Bunds und dem französischen Pendant von rund 20 BP im Juli 2016 auf aktuell 74 BP ausgeweitet.

