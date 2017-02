Neue Impulse werden gesucht! Der DAX an der 12.000 in einer Wartstellung - eine Pause am erreichten Niveau. Verkaufsdruck ist jedoch nicht festzustellen. Leichte Anstiege über die 12.000 werden allerdings verkauft. So könnten negative Impulse auch deutlichere Gewinnmitnahmen im DAX auslösen. Vorerst darf aber an der bisherigen Einschätzung festgehalten werden. Ein neues Hoch und ein Break der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...