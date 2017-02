Erst vor kurzem ist das Wertpapier des US-amerikanischen Mischkonzerns 3M über seine Jahreshochs aus 2016 ausgebrochen und legt weiter dynamisch zu. Besonders die charttechnische Auswertung lässt sich hier sehr genau vornehmen und hält noch deutliches Kurspotential bereit.

Bis in das Jahr 2015 hinein befand sich das Wertpapier von 3M in einem langfristigen Aufwärtstrend und konnte bis auf ein Jahreshoch von 170,50 US-Dollar zulegen. Ab dem ersten Quartal selben Jahres kippte die Stimmung der Anleger jedoch und führte zu einem kurzfristigen Abwärtstrend, sowie Abgaben auf das Kursniveau von 134,00 US-Dollar bis Sommer 2015 wieder abwärts. Mit einem zweiten Standbein Anfang 2016 bei 134,64 US-Dollar konnten Markteilnehmer in diesem Bereich einen Doppelboden etablieren und anschließend für einen deutlichen Kursschub bis Mitte 2016 an 182,27 US-Dollar und somit über die Jahreshochs aus 2015 sorgen. Zwar ist es kurz darauf wieder zu einer kurzfristigen Konsolidierung zurück auf die markante Horizontalunterstützung um 165,00 US-Dollar gekommen, allerdings ...

