Nach der kleinen Verschnaufpause vom Mittwoch dürfte es am Donnerstag an der Wall Street wieder nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 deutet kleine Kursgewinne zum Handelsstart an.

Zwar schaffte der Dow-Jones-Index am Mittwoch ein neues Rekordhoch, doch lag dieses nur geringfügig über dem vorigen. Die anderen großen US-Indizes verbuchten leichte Abgaben, zumal das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank keine Überraschungen enthielt und damit auch keine Akzente setzte.

Vielleicht gelingt es dem Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Atlanta, Dennis Lockhart, dem Markt Impulse zu geben. Lockhart, der in diesem Jahr allerdings im Offenmarktausschuss der Fed nicht stimmberechtigt ist, wird in Atlanta eine Rede halten.

An Konjunkturdaten stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Chicago Fed National Activity Index auf der Agenda. Gespannt sind die Investoren auch auf die Daten zu den Ölvorräten der US-Regierung. Es wird erwartet, dass die Vorräte in der Vorwoche gesunken sind, nachdem am Mittwochabend der Branchenverband API rückläufige Bestände gemeldet hat. Die API-Daten gaben den Ölpreisen schon im asiatischen und europäischen Handel Auftrieb.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Tesla von den Geschäftszahlen profitieren, die der Hersteller von Elektrofahrzeugen am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Die Verluste im Quartal waren geringer als befürchtet. Vorbörslich geht es für die Aktie um gut 2 Prozent nach oben, auch wenn kritische Stimmen anmerken, dass der aggressive Produktionsplan für das neue Model 3 Tesla möglicherweise zwingen könnte, Kapital aufzunehmen.

Gut kommen auch die ebenfalls am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen von HP an, deren Aktie um 2,5 Prozent steigt. Dagegen bricht der Kurs von L Brands um fast 13 Prozent ein. Das Einzelhandelsunternehmen, bekannt vor allem für seine Marke Victoria's Secret, hatte einen trüben Ausblick abgeliefert, während das Quartalsergebnis einen leichten Gewinnrückgang zeigte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 06:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.