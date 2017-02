Im November traf ein Hackerangriff eine Million Telekom-Kunden. Die Polizei hat nun in London einen 29-jährigen Briten verhaftet. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Deutsche und britische Behörden haben einen mutmaßlichen Drahtzieher der Hacker-Attacke auf die Deutsche Telekom gefasst. Am Mittwoch sei ein 29 Jahre alter Brite an einem Londoner Flughafen von Einsatzkräften der britischen National Crime Agency festgenommen worden, teilten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag mit. Die Festnahme erfolgte aufgrund eines von den Staatsanwälten erwirkten europäischen Haftbefehls. Dem Briten werde versuchte Computersabotage in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, darauf stehen bis zu zehn Jahre Haft. Die Kölner Anklagebehörde arbeitet daran, ihn nach Deutschland zu holen.

Der Mann wird verdächtigt, im November 2016 einen Angriff gegen Internet-Zugangsrouter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...