Hamburg (ots) - Große Ehre für Deutschlands berühmtesten Ostfriesen Otto Waalkes: "Ab März hab ich meine eigene Briefmarke! Die Post gibt nämlich eine Sondermarke mit meinen Ottifanten heraus", sagte der 68-Jährige der Fernsehzeitschrift auf einen Blick. Die 70-Cent-Marke "Bunter Gruß vom Ottifant" ist ab 1. März erhältlich. "Toll, was? Endlich kommt mal wieder jemand mit rauf, um sich meine Briefmarkensammlung anzugucken!"



Im Frühjahr und Herbst ist der Kalauer-König auf Tournee. Damit nicht genug. "Außerdem male ich zurzeit viel, für meine nächsten Kunstausstellungen. Meine Autobiografie kommt nächstes Jahr raus." Perfektes Timing: Am 22. Juli 2018 wird Otto 70 Jahre alt.



Hinweis für die Redaktionen:



Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick, Thomas Merz, Telefon: 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, auf einen Blick newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43108.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup