Liebe Trader,

noch Anfang 2009 notierte das Wertpapier eines US-amerikanischen Anbieters von Versicherungen und Finanzdienstleistungen Torchmark im Bereich von gerade einmal 7,18 US-Dollar und verdaute zunächst noch den vorherigen Rückfall von grob 30,00 US-Dollar. Kurz darauf setzten jedoch dynamische Kursgewinne ein und führten bis Anfang 2012 zurück auf das Niveau von rund 30,00 US-Dollar wieder aufwärts. Nur wenig später gelangen auch ein nachhaltiger Ausbruch darüber, sowie eine Kursverdoppelung auf 63,26 US-Dollar bis zum Sommer 2015. Nach einem zwischengeschalteten Pullback zurück auf 48,47 US-Dollar nahmen sich Käufer dem Wertpapier wieder an und drückten die Aktie in dieser Woche auf ein Verlaufshoch von 77, 72 US-Dollar aufwärts. Ein Ende der Rally scheint noch nicht in Sicht, weshalb spekulative Long-Positionen durchaus gewinnbringend eingegangen werden können.

Long-Chance:

Der erst kürzlich vollzogene Kursanstieg der Torchmark-Aktie über das Niveau von 75,07 US-Dollar hat nun weiteres Kurspotential bis rund 80,00 US-Dollar freigesetzt und dürfte auch demnächst ohne größere Rücksetzer abgearbeitet werden. Trotz der hohen Kaufdynamik, sollte eine Verlustbegrenzung noch im Bereich von 74,00 US-Dollar angesetzt werden, was in etwa dem Niveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 auf Tagesbasis entspricht. Erst darunter dürfte sich das Chartbild sukzessiv wieder eintrüben und zunächst Abgaben auf 72,59 US-Dollar hervorrufen. Bei entsprechender Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer könnte sogar die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 67,38 US-Dollar getestet werden, ehe eine nachhaltige Stabilisierung einsetzt. Der übergeordnete Aufwärtstrend dürfte hiervon aber noch unberührt bleiben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 77,51 US-Dollar

Kursziel: 80,00 US-Dollar

Stopp: < 74,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,51 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Allianz SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 77,51 US-Dollar; 12:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

