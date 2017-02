Berlin - Der Astrologie kommt in China traditionell eine große Bedeutung zu, so die Experten von GAM. Das Jahr 2017 sei dem chinesischen Kalender zufolge das Jahr des Hahns. Den in diesem Sternzeichen Geborenen werde gemeinhin Genauigkeit und Intuition attestiert - aber auch, dass sie nicht unbedingt mit dem Strom schwimmen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...